***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 09:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
7.412,68 % 0,00438
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
228.063,51 % 0,13484
Fon Yönetim Ücreti
3.451.085,95 % 2,04035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
129,98 % 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.018,43 % 0,00356
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.475,05 % 0,05586
TOPLAM GİDERLER
3.790.459,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.141.883,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808713
BIST
11:57112.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -570,10
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:575,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:576,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:57303,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,04
|Açılış
|: 303,93
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,68
|50.353.611
|% 9,95
|
|BURVA
|12,70
|4.155.049
|% 9,20
|
|TIRE
|5,48
|119.908.118
|% 8,95
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,40
|920.120.126
|% -1,11
|
|ASELS
|22,32
|404.625.289
|% -0,36
|
|PETKM
|3,68
|273.024.428
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.222.769
|% 0,99
|
|GARAN
|10,82
|224.005.790
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,60
|166.986.045
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|273.024.428
|% -0,54
|
|THYAO
|13,40
|920.120.126
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,58
|146.208.471
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.708.900
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8411
|7,8805
|% 0,37
|
|Frank
|6,1274
|6,1643
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5877
|1,5957
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|10,81
|
|Altın Gr.
|304
|305
|2,63
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,64
|