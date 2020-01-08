***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00188Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti7.412,68 % 0,00438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri228.063,51 % 0,13484Fon Yönetim Ücreti3.451.085,95 % 2,04035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu129,98 % 0,00008Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.018,43 % 0,00356Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.475,05 % 0,05586TOPLAM GİDERLER3.790.459,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.141.883,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808713BIST