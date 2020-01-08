***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,0174Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00047Bağımsız Denetim Ücreti6.749,66 % 0,03684Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.699,81 % 0,28765Fon Yönetim Ücreti531.632,43 % 2,90175Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.183,73 % 0,31758Vergiler ve Diğer Harcamalar16.858,61 % 0,09202Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.913,48 % 0,05957TOPLAM GİDERLER680.311,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.321.075,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808714BIST