***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti7.331,37 % 0,00328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri407.689,05 % 0,18221Fon Yönetim Ücreti6.492.732,19 % 2,90175Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.829,12 % 0,00439Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu258.102,61 % 0,11535Vergiler ve Diğer Harcamalar29.168,49 % 0,01304Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.182,96 % 0,02645TOPLAM GİDERLER7.267.309,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.752.074,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808715BIST