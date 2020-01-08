***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,0001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri173,38 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti11.842,48 % 0,00036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri739.015,31 % 0,02217Fon Yönetim Ücreti40.913.970,02 % 1,22766Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.861,9 % 0,00036Gecelik Ters Repo Komisyonu3.089.925,13 % 0,09272Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu89.529,96 % 0,00269Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar557.234,63 % 0,01672Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler788.995,25 % 0,02367TOPLAM GİDERLER46.205.735,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.332.679.891,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808716BIST