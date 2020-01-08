***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,01569Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00085Bağımsız Denetim Ücreti7.375,67 % 0,0726Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.545,35 % 0,09396Fon Yönetim Ücreti203.193,61 % 2,00014Hisse Senedi Komisyonu21.061,32 % 0,20732Tahvil Bono Komisyonu35,13 % 0,00035Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.495,71 % 0,01472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.661,12 % 0,01635Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.410,05 % 0,39778TOPLAM GİDERLER286.458,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.158.982,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808717BIST