***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00182Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti9.360,44 % 0,00534Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri129.804,77 % 0,07411Fon Yönetim Ücreti434.724,22 % 0,2482Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.142,01 % 0,00122Gecelik Ters Repo Komisyonu50.173,2 % 0,02865Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.499,06 % 0,00086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.646,16 % 0,00094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.917,66 % 0,02679TOPLAM GİDERLER679.541,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ175.150.603,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808718BIST