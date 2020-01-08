***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00305Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.348,44 % 0,01408Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.519,88 % 0,06614Fon Yönetim Ücreti1.095.413,36 % 2,09875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.491,44 % 0,01435Gecelik Ters Repo Komisyonu3,15 % 0,00001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.106,22 % 0,00212Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.087,81 % 0,06339TOPLAM GİDERLER1.180.563,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.193.586,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808719BIST