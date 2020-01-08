***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,0004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti10.926,69 % 0,00136Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri601.691,42 % 0,07514Fon Yönetim Ücreti20.020.593,58 % 2,50025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.445,43 % 0,00293Gecelik Ters Repo Komisyonu251.064,45 % 0,03135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.283,2 % 0,00191Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar26.215,8 % 0,00327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler207.978,8 % 0,02597TOPLAM GİDERLER21.160.473,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ800.743.139,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808720BIST