***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,02667Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00073Bağımsız Denetim Ücreti9.597,48 % 0,08032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.813,27 % 0,1156Fon Yönetim Ücreti239.016,74 % 2,0002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu452,28 % 0,00378Gecelik Ters Repo Komisyonu6.262,2 % 0,0524Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.637,86 % 0,03044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.204,08 % 0,02681Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.279,88 % 0,0944TOPLAM GİDERLER290.537,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.949.628,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808721BIST