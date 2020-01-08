***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti7.641,13 % 0,00586Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.498,79 % 0,07778Fon Yönetim Ücreti978.761,15 % 0,75008Hisse Senedi Komisyonu13.314,25 % 0,0102Tahvil Bono Komisyonu1.449,34 % 0,00111Gecelik Ters Repo Komisyonu5.068,35 % 0,00388Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.840,51 % 0,00677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu49.582,35 % 0,038Vergiler ve Diğer Harcamalar72.310,78 % 0,05542Türev Araçlar Komisyonu186.318,88 % 0,14279Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.087,87 % 0,02612TOPLAM GİDERLER1.462.147,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.488.325,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808722BIST