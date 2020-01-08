***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00183Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti8.018,66 % 0,0046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.891,96 % 0,07398Fon Yönetim Ücreti1.306.837,9 % 0,75008Hisse Senedi Komisyonu17.199,39 % 0,00987Tahvil Bono Komisyonu2.597,44 % 0,00149Gecelik Ters Repo Komisyonu6.955,2 % 0,00399Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.770,89 % 0,00561Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu67.682,87 % 0,03885Vergiler ve Diğer Harcamalar91.091,53 % 0,05228Türev Araçlar Komisyonu237.400,36 % 0,13626Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.377,99 % 0,02605TOPLAM GİDERLER1.925.098,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.227.452,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808723BIST