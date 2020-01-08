***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00063Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti6.753,3 % 0,00134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri399.507,36 % 0,07948Fon Yönetim Ücreti3.522.739,95 % 0,7008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.000,06 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu1.021.556,95 % 0,20322Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.545,1 % 0,00707Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8,01 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar63.210,7 % 0,01257Türev Araçlar Komisyonu233,1 % 0,00005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler147.543,03 % 0,02935TOPLAM GİDERLER5.201.371,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ502.673.601,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808725BIST