***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,01404Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00038Bağımsız Denetim Ücreti6.096,49 % 0,02686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.527,03 % 0,15651Fon Yönetim Ücreti170.266,4 % 0,75008Hisse Senedi Komisyonu1.705,66 % 0,00751Tahvil Bono Komisyonu250,61 % 0,0011Gecelik Ters Repo Komisyonu1.004,85 % 0,00443Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.795,95 % 0,01672Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.803,86 % 0,03878Vergiler ve Diğer Harcamalar12.034,52 % 0,05302Türev Araçlar Komisyonu28.540,54 % 0,12573Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.753,76 % 0,05618TOPLAM GİDERLER284.053,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.699.888,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808726BIST