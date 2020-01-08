***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,01856Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,79 % 0,00093Bağımsız Denetim Ücreti7.217,8 % 0,04204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.930,42 % 0,13938Fon Yönetim Ücreti206.183,27 % 1,20085Hisse Senedi Komisyonu2.835,25 % 0,01651Tahvil Bono Komisyonu201,6 % 0,00117Gecelik Ters Repo Komisyonu677,25 % 0,00394Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.339,83 % 0,01363Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.370,03 % 0,06622Vergiler ve Diğer Harcamalar9.429,65 % 0,05492Türev Araçlar Komisyonu23.181,97 % 0,13502Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.196,73 % 0,08268TOPLAM GİDERLER304.910,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.169.756,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808728BIST