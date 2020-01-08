***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.195,92 % 0,00064Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti11.489,29 % 0,00231Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri329.623,44 % 0,06632Fon Yönetim Ücreti11.868.859,01 % 2,38795Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47.888,44 % 0,00963Gecelik Ters Repo Komisyonu129.386,26 % 0,02603Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.721,88 % 0,00437Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar39.967,53 % 0,00804Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler118.423,37 % 0,02383TOPLAM GİDERLER12.570.641,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ497.031.636,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808729BIST