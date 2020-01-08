***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00623Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti7.416,67 % 0,01449Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.682,83 % 0,06582Fon Yönetim Ücreti1.023.509,31 % 2,0002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.739,25 % 0,00926Gecelik Ters Repo Komisyonu9.903,6 % 0,01935Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.598,96 % 0,00508Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.158,92 % 0,00422Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.533,89 % 0,03817TOPLAM GİDERLER1.106.817,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.170.310,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808730BIST