***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 09:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
10.231,54 % 0,00195
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
615.833,92 % 0,11765
Fon Yönetim Ücreti
10.470.040,2 % 2,0002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.853,13 % 0,00035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.149.948,46 % 0,21969
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.997,19 % 0,00115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.567,08 % 0,00125
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
140.696,61 % 0,02688
TOPLAM GİDERLER
12.404.441,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
523.449.084,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808731
BIST
11:58112.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -586,40
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:585,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:586,6501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:58303,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,01
|Açılış
|: 303,93
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,63
|50.674.042
|% 9,65
|
|BURVA
|12,69
|4.170.331
|% 9,11
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|TIRE
|5,47
|120.993.411
|% 8,75
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|ASELS
|22,30
|407.599.636
|% -0,45
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.415.118
|% 0,99
|
|GARAN
|10,82
|229.566.751
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,60
|167.138.923
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,57
|146.234.863
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,78
|41.713.142
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8430
|7,8824
|% 0,40
|
|Frank
|6,1285
|6,1654
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,52
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,29
|