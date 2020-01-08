***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00061Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti10.231,54 % 0,00195Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri615.833,92 % 0,11765Fon Yönetim Ücreti10.470.040,2 % 2,0002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.853,13 % 0,00035Gecelik Ters Repo Komisyonu1.149.948,46 % 0,21969Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.997,19 % 0,00115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.567,08 % 0,00125Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler140.696,61 % 0,02688TOPLAM GİDERLER12.404.441,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ523.449.084,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808731BIST