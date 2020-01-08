***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00744Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti7.374,84 % 0,01721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri165.244,6 % 0,3857Fon Yönetim Ücreti856.933,03 % 2,0002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.907,66 % 0,00445Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu46.087,72 % 0,10758Vergiler ve Diğer Harcamalar10.252,13 % 0,02393Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.961,27 % 0,03959TOPLAM GİDERLER1.108.035,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.842.294,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808732BIST