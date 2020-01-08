***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,0057Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti7.434,1 % 0,0133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.817,28 % 0,24115Fon Yönetim Ücreti1.257.008,61 % 2,2484Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.239,85 % 0,00401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu54.570,22 % 0,09761Vergiler ve Diğer Harcamalar2.511,51 % 0,00449Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.960,96 % 0,03392TOPLAM GİDERLER1.480.816,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.906.753,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808733BIST