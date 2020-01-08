***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00761Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00021Bağımsız Denetim Ücreti7.359,16 % 0,01757Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.696,52 % 0,29051Fon Yönetim Ücreti1.215.567,43 % 2,90175Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu761,82 % 0,00182Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.727,96 % 0,04471Vergiler ve Diğer Harcamalar1.365,57 % 0,00326Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.340,42 % 0,03901TOPLAM GİDERLER1.385.092,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.890.798,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808734BIST