***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti7.390,12 % 0,01112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.343,75 % 0,23364Fon Yönetim Ücreti1.494.899,2 % 2,2484Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.518,47 % 0,00379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu63.257,11 % 0,09514Vergiler ve Diğer Harcamalar6.730,03 % 0,01012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.560,17 % 0,02792TOPLAM GİDERLER1.751.972,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.487.181,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808735BIST