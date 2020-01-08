***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00908Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00049Bağımsız Denetim Ücreti10.474,45 % 0,05971Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.058,08 % 0,12005Fon Yönetim Ücreti596.693,1 % 3,40174Hisse Senedi Komisyonu72.376,67 % 0,41262Tahvil Bono Komisyonu28,68 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.044,83 % 0,03446Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.152,74 % 0,01797Türev Araçlar Komisyonu502,63 % 0,00287Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.707,15 % 0,10665TOPLAM GİDERLER730.718,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.540.843,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808736BIST