***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00729Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti10.493,74 % 0,04804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.551,32 % 0,0895Fon Yönetim Ücreti436.933,6 % 2,00016Hisse Senedi Komisyonu54.333,43 % 0,24872Tahvil Bono Komisyonu113,35 % 0,00052Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.268,02 % 0,01954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.044,95 % 0,01394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.509,51 % 0,2358TOPLAM GİDERLER581.928,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.844.891,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808737BIST