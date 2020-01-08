***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti8.998,33 % 0,00728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.341,49 % 0,08446Fon Yönetim Ücreti1.853.303,63 % 1,50015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu192,67 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu18.852,75 % 0,01526Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.588,17 % 0,00129Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.675,05 % 0,00217Vergiler ve Diğer Harcamalar61.310 % 0,04963Türev Araçlar Komisyonu12.447,57 % 0,01008Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.831,77 % 0,03143TOPLAM GİDERLER2.105.815,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.541.114,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808740BIST