***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.381,76 % 0,04612Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00063Bağımsız Denetim Ücreti5.575,28 % 0,04029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.884,22 % 0,08588Fon Yönetim Ücreti65.973,92 % 0,47676Hisse Senedi Komisyonu4.769,08 % 0,03446Tahvil Bono Komisyonu117,6 % 0,00085Gecelik Ters Repo Komisyonu11.655 % 0,08422Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.468,9 % 0,06843Yabancı Menkul Kıymet KomisyonNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.837.964,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808741BIST