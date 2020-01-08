***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4. dönem gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00221Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti7.359,57 % 0,00509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.720,53 % 0,02126Fon Yönetim Ücreti1.405.264,28 % 0,97241Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu607,13 % 0,00042Gecelik Ters Repo Komisyonu147.190,07 % 0,10185Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.488,12 % 0,00103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.364,95 % 0,00302Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.459,35 % 0,0626TOPLAM GİDERLER1.690.727,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.513.481,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808742BIST