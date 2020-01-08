***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4. dönem gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00132Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti6.738,9 % 0,0028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.165,37 % 0,02374Fon Yönetim Ücreti264.513,03 % 0,10987Hisse Senedi Komisyonu296,44 % 0,00012Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.819,75 % 0,00283Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.485,21 % 0,00062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.186,49 % 0,00091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.082,4 % 0,02454TOPLAM GİDERLER401.561,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ240.761.697,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808743BIST