***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti6.738,45 % 0,01345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.258,26 % 0,04242Fon Yönetim Ücreti100.239,16 % 0,20002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17,36 % 0,00003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.107,37 % 0,00221Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.092,38 % 0,03411TOPLAM GİDERLER149.726,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.114.539,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808724BIST