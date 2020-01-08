***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti6.739,21 % 0,00286Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.174,72 % 0,06754Fon Yönetim Ücreti2.004.382,2 % 0,85045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,69 % 0,00005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu146,41 % 0,00006Vergiler ve Diğer Harcamalar1.156,11 % 0,00049Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.548,43 % 0,02357TOPLAM GİDERLER2.230.546,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.684.678,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808727BIST