***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00492Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti6.738,36 % 0,0104Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.070,82 % 0,0495Fon Yönetim Ücreti155.608,98 % 0,24017Hisse Senedi Komisyonu1.862,53 % 0,00287Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu50,4 % 0,00008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu90,47 % 0,00014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.365,95 % 0,0052Vergiler ve Diğer Harcamalar5.524,7 % 0,00853Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.563,87 % 0,0302TOPLAM GİDERLER228.149,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.791.108,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808780BIST