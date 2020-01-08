***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00091Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti7.714,86 % 0,00219Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.984,07 % 0,06913Fon Yönetim Ücreti3.515.386,13 % 1,0001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu129,56 % 0,00004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.165,97 % 0,00033Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler93.171,57 % 0,02651TOPLAM GİDERLER3.863.825,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ351.503.176,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808781BIST