***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti7.928,06 % 0,00566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.790,5 % 0,07558Fon Yönetim Ücreti1.400.150,15 % 1,00036Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.436,54 % 0,00103Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.786 % 0,03414TOPLAM GİDERLER1.566.365,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.964.481,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808782BIST