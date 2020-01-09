***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.175,28 % 0,0088Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,00031Bağımsız Denetim Ücreti6.986,56 % 0,01936Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.928,84 % 0,01643Fon Yönetim Ücreti651.948,48 % 1,80659Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu62.124,3 % 0,17215Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.081,56 % 0,03625Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.891,18 % 0,03018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.134,75 % 0,04194TOPLAM GİDERLER769.381,89DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.087.329,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809993BIST