***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,12 % 0,00287Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,00012Bağımsız Denetim Ücreti6.986,22 % 0,00628Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.586,86 % 0,01582Fon Yönetim Ücreti1.162.293,09 % 1,04559Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu92,49 % 0,00008Gecelik Ters Repo Komisyonu186.115,36 % 0,16743Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.381,87 % 0,00124Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.198,71 % 0,00108Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.967,27 % 0,01526TOPLAM GİDERLER1.395.944,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.161.446,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809994BIST