***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2019 15:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut ÖZER 2016- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789204
BIST
11:13104.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -262,74
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:135,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0400
|Açılış
|: 5,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
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5,6919
En Düşük
5,6420
11:136,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,1800
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2002
En Düşük
6,1495
11:13266,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,63
|Açılış
|: 266,78
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73