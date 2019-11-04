***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriAnaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10?luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. 4Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığıİhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı1 SPDR Gold Shares ETFFonun Kesinleşen Katılım Oranıİhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)1 150Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50- BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleriİhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri1 SPDR Gold Shares (Altın) : 141,920 08/10/2019-25/01/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796301BIST