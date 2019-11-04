***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2019 10:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10?luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. 4
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1 SPDR Gold Shares ETF
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 150
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50- BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1 SPDR Gold Shares (Altın) : 141,920 08/10/2019-25/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796301
BIST