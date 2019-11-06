***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2019 17:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamının kira sertifikalarına ilaveten katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, yabancı kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım yatırım fonu katılma payları ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796990
BIST
17:52101.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 692,36
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:525,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:526,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:52275,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 275,88
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.076.168
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.852.901
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,13
|57.137.188
|% 13,15
|
|NATEN
|9,45
|100.377.645
|% 11,44
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.275.280
|% -5,19
|
|THYAO
|11,95
|882.007.724
|% 0,76
|
|BJKAS
|2,17
|413.138.612
|% 1,40
|
|ASELS
|18,58
|401.068.474
|% -1,64
|
|GARAN
|9,51
|347.423.183
|% 0,53
|
|EREGL
|6,93
|240.110.182
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,17
|413.138.612
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.151.875
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.142.381
|% 6,82
|
|YGYO
|0,47
|39.637.008
|% -2,08
|
|KRDMD
|2,28
|182.507.385
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4007
|7,4378
|% 0,17
|
|Frank
|5,7839
|5,8188
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,75
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
-
17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem