***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi uyarınca, kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamının kira sertifikalarına ilaveten katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, yabancı kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım yatırım fonu katılma payları ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796990BIST