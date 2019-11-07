***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAKPO00468Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Akbank Şuirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BofA Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index USD hedged Bloomberg G0BC 75BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi 10BIST KYD Repo Brüt Endeksi 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797189BIST