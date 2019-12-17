***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAKPO00682Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriAnaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon'un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon'un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon'un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin Fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %90-%95'lik kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve/veya Fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır. Fon portföyünün oluşturulmasından sonra ise Fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda Ters Repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir. Portföyün yaklaşık %5-10'u ile, altının Amerikan Doları (USD) cinsinden getirisini takip eden altın borsa yatırım fonuna, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Altın BYF, yatırım amacı külçe altın değerinin performansını yansıtmak olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Altın BYF'nin opsiyon vadesi sonunda Amerikan Doları (USD) cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, Altın BYF'nin getirisinin hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde bariyer seviyesine dek bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. Bariyer seviyesinin %12-%17 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803791BIST