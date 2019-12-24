***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.12.2019 14:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804965
BIST
16:56113.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.082,58
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:565,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:566,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:56285,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,91
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,18
|85.997.063
|% 15,70
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.838.907
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,40
|107.444.737
|% 12,90
|
|ITTFH
|4,05
|91.612.629
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|845.933.263
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|487.306.138
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,99
|395.797.488
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,23
|362.008.634
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,13
|255.898.076
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|256.738.408
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.191.863
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.195.588
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6796
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0360
|6,0724
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,43
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
Seans Raporu
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17:05VAKFN
Yüzde 9.06 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 151, 097 adet işlem
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17:04GUSGR
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 851, 845 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 113, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 453.00 milyon TL de
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17:03HUBVC
Yüzde 9.42 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 674, 150 adet işlem
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17:02MNDRS
Yüzde 11.29 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 478, 271 adet işlem