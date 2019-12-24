***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.12.2019 14:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında alım talepleri toplanır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Verilen pay satım talepleri bu fiyatlama günlerine göre müşteri hesaplarına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş - AkBank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş - Burgan Bank A.Ş 500 Talep toplam süresince müşteri talep tutarları Para Piyasası fonu ile nemalandırılır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804966
BIST
16:55113.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.098,22
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:555,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:556,6016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:55285,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,16
|77.586.371
|% 15,42
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.330.594
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.351.859
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.379.080
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|842.537.095
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|481.594.791
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|406.626.888
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|395.202.186
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|360.380.727
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|254.381.965
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|255.231.334
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|237.926.207
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.045.242
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|406.626.888
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6795
|7,7180
|% 0,03
|
|Frank
|6,0359
|6,0723
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,86
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|
Seans Raporu
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17:07YGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 289, 730 adet işlem
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17:05VAKFN
Yüzde 9.06 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 151, 097 adet işlem
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17:04GUSGR
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 851, 845 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 113, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 453.00 milyon TL de
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17:03HUBVC
Yüzde 9.42 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 674, 150 adet işlem