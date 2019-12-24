***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında alım talepleri toplanır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Verilen pay satım talepleri bu fiyatlama günlerine göre müşteri hesaplarına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş - AkBank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş - Burgan Bank A.Ş 500 Talep toplam süresince müşteri talep tutarları Para Piyasası fonu ile nemalandırılır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00562 2,05 0,00562 2,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804966BIST