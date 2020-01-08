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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.01.2020 10:11
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST- KYD KAMU EUROBOND ENDEKSİ (USD-TL) ENDEKSİ 90
BIST- KYD 1 AYLIK MEVDUAT ENDEKSİ 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808774


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:59112.004
Değişim :  -0,53% |  -595,60
Açılış :  110.961  
Önceki Kapanış :  112.600  
En Yüksek
112.253 En Düşük
110.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
HUBVC 18,68 50.353.611 % 9,95  
BURVA 12,70 4.155.049 % 9,20  
TIRE 5,48 119.908.118 % 8,95  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8421 7,8814 % 0,38  
Frank 6,1278 6,1647 % 0,03  
Riyal 1,5878 1,5958 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.581 8,88  
Altın Gr. 304 304 2,13  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 2.008 2.058 19,89  
Yarım 971 996 9,62  
Çeyrek 487 498 4,82  
Gümüş.Ons 18,40 18,44 0,05  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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