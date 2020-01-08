***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2020 11:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
MSCI World İnformation Technology Net Total Return USD Index (NDWUIT Index) 55
MSCI World Consumer Discretionary Net Total Return USD Index (NDWUCDIS Index) 10
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index (NDWUTEL Index) 25
Hang Seng Index Net Total Return Index (HSI1N Index) Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808844
BIST
12:01112.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -502,07
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:015,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:016,6486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:01303,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,72
|Açılış
|: 303,61
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,68
|50.353.611
|% 9,95
|
|BURVA
|12,70
|4.155.049
|% 9,20
|
|TIRE
|5,48
|119.908.118
|% 8,95
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,40
|920.120.126
|% -1,11
|
|ASELS
|22,32
|404.625.289
|% -0,36
|
|PETKM
|3,68
|273.024.428
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.222.769
|% 0,99
|
|GARAN
|10,82
|224.005.790
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,60
|166.986.045
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|273.024.428
|% -0,54
|
|THYAO
|13,40
|920.120.126
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,58
|146.208.471
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.708.900
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8411
|7,8805
|% 0,37
|
|Frank
|6,1274
|6,1643
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5877
|1,5957
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|10,81
|
|Altın Gr.
|304
|305
|2,63
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,64
|