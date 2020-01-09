***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 16:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,63505332
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,63505332
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
601397,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,32687204
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,32662735
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,75437247
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,86679066
d) Diğer Giderler (%)
% 2,05220951
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810664
BIST
17:46117.808
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 4.932,01
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.864
En Düşük
115.236
17:465,8751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0397
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:466,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0446
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:46293,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -3,72
|Açılış
|: 293,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.485.289
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.238.412
|% 19,90
|
|KARTN
|434,50
|64.466.996
|% 16,64
|
|CELHA
|7,37
|22.083.670
|% 16,25
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|35.081.621
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|SANFM
|5,93
|8.528.055
|% -4,35
|
|ATAGY
|4,63
|11.039.397
|% -3,54
|
|THYAO
|14,24
|2.397.382.571
|% 5,48
|
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
|
|GARAN
|11,96
|600.986.176
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,47
|591.124.037
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|488.709.381
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6592
|7,6976
|% -0,88
|
|Frank
|6,0260
|6,0623
|% -0,50
|
|Riyal
|1,5638
|1,5717
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-10,53
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,20
|65,20
|-0,24
|
Seans Raporu
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