***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 16:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1049338
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1049338
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
497899,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,86361135
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,88422649
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 17,74487047
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,69534531
d) Diğer Giderler (%)
% 7,67555773
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810667
BIST
17:47117.875
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 4.999,06
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.894
En Düşük
115.236
17:475,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0396
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:476,5316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0434
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:47293,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -3,87
|Açılış
|: 293,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|876.955.827
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.479.314
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.237.241
|% 19,90
|
|KARTN
|435,10
|64.040.748
|% 16,81
|
|CELHA
|7,32
|22.051.478
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|24.808
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,17
|34.956.730
|% -4,23
|
|SANFM
|5,95
|8.508.089
|% -4,03
|
|ATAGY
|4,64
|11.006.575
|% -3,33
|
|THYAO
|14,23
|2.375.575.633
|% 5,41
|
|ODAS
|2,58
|876.955.827
|% 20,00
|
|PETKM
|3,90
|866.474.653
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,75
|623.009.460
|% 4,96
|
|GARAN
|11,95
|597.338.637
|% 7,66
|
|EKGYO
|1,46
|590.623.770
|% 5,04
|
|ODAS
|2,58
|876.955.827
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|488.394.698
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,75
|623.009.460
|% 4,96
|
|PETKM
|3,90
|866.474.653
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6586
|7,6970
|% -0,89
|
|Frank
|6,0261
|6,0624
|% -0,50
|
|Riyal
|1,5638
|1,5716
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,72
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|-0,25
|
Seans Raporu
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