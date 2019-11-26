***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAGILIMI TASFİYE DONEMIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800509BIST