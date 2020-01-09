***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 12:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810202
BIST
13:16116.957
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 4.080,71
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:165,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:166,5326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:16292,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -4,97
|Açılış
|: 292,04
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,53
|8.425.313
|% 18,77
|
|RYSAS
|4,76
|35.433.537
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,50
|4.950.140
|% 11,22
|
|RYGYO
|4,48
|21.157.772
|% 10,07
|
|PINSU
|2,31
|9.038.212
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|BURVA
|12,60
|1.272.677
|% -2,33
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,17
|1.381.175.434
|% 4,96
|
|GARAN
|11,94
|413.200.880
|% 7,57
|
|HALKB
|6,31
|361.555.173
|% 3,61
|
|ASELS
|22,88
|360.092.069
|% 2,79
|
|EKGYO
|1,43
|354.040.017
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,43
|354.040.017
|% 2,88
|
|ISGYO
|1,87
|341.695.863
|% 6,86
|
|ODAS
|2,31
|297.672.248
|% 7,44
|
|KRDMD
|2,72
|284.280.866
|% 3,82
|
|ALBRK
|1,63
|169.899.794
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6266
|7,6648
|% -1,30
|
|Frank
|6,0029
|6,0391
|% -0,88
|
|Riyal
|1,5608
|1,5686
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,58
|
|Yarım
|933
|957
|-31,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,86
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,08
|