***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 12:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810198
BIST
13:16116.957
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 4.080,71
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:165,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:166,5326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:16292,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -4,96
|Açılış
|: 292,04
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.091.293
|% 18,93
|
|FMIZP
|54,70
|5.082.612
|% 11,63
|
|RYSAS
|4,76
|35.520.669
|% 11,48
|
|PINSU
|2,31
|9.060.864
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.300.378
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,15
|1.393.996.665
|% 4,81
|
|GARAN
|11,91
|417.622.612
|% 7,30
|
|HALKB
|6,32
|368.428.502
|% 3,78
|
|ASELS
|22,84
|362.879.293
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|354.752.952
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|354.752.952
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|343.721.428
|% 6,29
|
|ODAS
|2,31
|298.581.168
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,65
|177.252.957
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,72
|287.781.428
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6681
|% -1,26
|
|Frank
|6,0057
|6,0419
|% -0,83
|
|Riyal
|1,5613
|1,5691
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,93
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,26
|
|Yarım
|933
|957
|-32,05
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,02
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|