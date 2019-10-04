***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2019 09:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790110
BIST
11:33103.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 609,43
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:335,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:336,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:33276,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,13
|Açılış
|: 276,76
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47