AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8132
|7,8524
|% -0,34
|Frank
|6,1263
|6,1632
|% -0,23
|Riyal
|1,5875
|1,5954
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,19
|Altın Gr.
|302
|302
|0,94
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,05
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,73
Seans Raporu
- 17:59ATLAS Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 435 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 112, 671 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 494.00 milyon TL de
- 17:58CEMAS Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 941, 935 adet işlem
- 17:57MPARK Yüzde 4.23 oranında artışla 15.51 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 394 adet işlem
- 17:56PAGYO Yüzde 19.73 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 859 adet işlem